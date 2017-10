Men in Black : le spin off se fera sans Will Smith ni Tommy Lee Jones

Depuis quelques années déjà, les rumeurs font état d'un nouveau volet de Men in Black. Connu sous le titre de « MIB 23 », il aurait même dû être un crossover entre les hommes en noir et les policiers de 21 Jump Street (oui oui, vous avez bien lu). Mais Sony Pictures semble en avoir décidé autrement : le film sera en réalité un spin off, sans les deux acteurs emblématiques des précédents films.



Will Smith et Tommy Lee Jones ne rempileront donc pas dans le prochain Men in Black. Le film devrait introduire de nouveaux personnages et permettre ainsi d'étendre l'univers cinématographique créé en 1997 (et dérivé en fait d'une série de comics publiés en 1990), sous la houlette du réalisateur Barry Sonnenfeld. Si l'on ignore encore tout du casting du film, on sait déjà que les producteurs Walter F. Parkes et Laurie MacDonald, qui avaient déjà œuvré sur les trois premiers volets, reprendront du service. Tout comme Steven Spielberg, que l'on retrouvera en tant que producteur exécutif. Le scénario a été confié au duo Matt Holloway et Art Marcum, à qui l'on doit Iron Man, Punisher Zone de guerre et Transformers The Last Knight.



Une date de sortie a par ailleurs été avancée : le film devrait être projeté sur grand écran à compter du 17 mai 2019 aux États-Unis. Les fans de 21 Jump Street risquent quant à eux d'être très déçus car, en conséquence, il n'est plus du tout question d'un crossover ni même d'une quelconque suite.



>> Netflix : le top 20 des films de geek