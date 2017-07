Mercedes Benz arrive en Formule E

Visiblement la Formule E a le vent en poupe auprès des constructeurs automobiles. Ces derniers préfèrent même terminer leur participation à divers championnat pour se consacrer à cette compétition. L’an dernier, Audi a ainsi quitté les 24 Heures du Mans et le Championnat du monde d’endurance. Pour sa part, Mercedes Benz va dire adieu à la Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) fin 2018. Mais au lieu d’entrer dans le vif du sujet en Formule E, la firme allemande prendra une saison entière pour se préparer.

« Cela nous donne le temps de bien comprendre la série et de préparer notre entrée dans le bon sens », explique Toto Wolff, directeur de Mercedes-Benz Motorsport dans un communiqué. Le rendez-vous est donc donné pour la saison 2019/20. La décision de l’entreprise allemande entre également dans le cadre de la promotion de la marque Mercedes EQ qui regroupe ses futurs véhicules électriques. En effet, la formule E offre l’occasion de démontrer et de tester les nouvelles technologies dans ce domaine. Et Mercedes compte bien connaître le même succès qu’au DTM où elle a totalisé 183 victoires depuis 1984.