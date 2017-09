Mercedes Project ONE : la Formule 1 de ville à 2 millions d'euros

Au salon international de Francfort, le constructeur automobile Mercedes-AMG semble avoir réussi à attirer l’attention du public avec son Hypercar baptisée Project ONE. Le modèle rassemble en effet toutes les technologies utilisées par la marque en Formule 1.

Un prototype qui met la Formule 1 sur la route

2,275 millions d’euros, c’est le prix proposé par Mercedes-AMG pour ce concentré de puissance dévoilé au salon International de Francfort 2017. Limitée à 300 exemplaires, l’Hypercar pensée comme une Formule 1 serait propulsée par cinq moteurs, dont quatre blocs électriques et un V6 de 1,6 litre turbo hybride hérité de la championne du monde en F1, Mercedes-Petronas.

La Project ONE est dotée d’une puissance de 1000 chevaux et est capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Le bolide peut par ailleurs atteindre une vitesse maximale de 350 km/h en une dizaine de secondes. Une transmission intégrale, un système à répartition vectorielle de couple, un système d’entraînement hybride, une nouvelle boîte robotisée à huit rapports et des éléments aérodynamiques actifs comptent également parmi les atouts de ce prototype prévu pour être livré en 2019.

