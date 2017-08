L'équipe de basket Miami Heat passe à 100% au billet électronique

Désormais les fans de l’équipe de basketball les Miami Heat devront obligatoirement posséder un smartphone ou une tablette pour acheter leurs billets afin d'aller assister aux rencontres dans leur stade. En effet, la franchise vient d’annoncer que les billets en papier vont bientôt disparaître et qu’il faudra donc passer par leur application pour les acheter.



L’application du Heat de Miami sera bien sûr disponible sur Android et iOS pour acheter et présenter votre billet ou via votre navigateur mobile. Selon un porte-parole de l’équipe, l’an passé un fan sur trois est passé par Internet pour acheter son billet. L’idée est donc d’améliorer encore l’expérience utilisateur.



L’objectif serait également de réduire l’empreinte carbone à cause de l’impression sur papier mais aussi de réduire les risques de vol ou de perte des billets.