Microsoft rachète le réseau social AltspaceVR

Hier, lors d’une conférence, Microsoft a annoncé le rachat du réseau social AltspaceVR. La start-up qui connaissait des difficultés financières avait pendant un moment songé à fermer la plateforme.



AltspaceVR est un réseau social en réalité virtuelle. Les utilisateurs qui utilisent un caque VR, se retrouvent dans un univers où ils peuvent interagir via leurs avatars. AltspaceVR a été le lieu de plusieurs événements. La plateforme a notamment accueilli le premier one-man-show en réalité virtuelle. Elle a également retransmis des débats politiques pendant les élections présidentielles américaines.



Après une période de difficultés financières, AltspaceVR avait annoncé sa fermeture. Pourtant, après des discussions, il semble que plusieurs acteurs étaient intéressés par son rachat. C’est finalement Microsoft qui en a fait l’acquisition. Si on ignore encore le montant, Microsoft a déclaré que grâce au rachat d’Altspace VR, la compagnie espère construire la communauté de réalité mixte la plus influente. Microsoft a même ajouté que la plateforme n’allait pas être supprimée et que le nom sera conservé.



AltspaceVR est compatible avec Google Daydream, Samsung Gear VR, Oculus Rift et HTC Vive.

