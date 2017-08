Microsoft et Amazon s’associent pour réunir leurs assistants Cortana et Alexa

Les deux géants du numérique Microsoft et Amazon ont annoncé un nouveau partenariat. Les deux entreprises s’associent afin de fusionner leurs deux assistants virtuels respectifs Cortana et Alexa. Microsoft et Amazon veulent ainsi proposer une solution aux utilisateurs qui ne veulent pas se contenter d’un seul assistant virtuel.



Les acteurs des nouvelles technologies se mènent une nouvelle guerre dans le domaine de l’intelligence artificielle et des assistants virtuels. Avec de plus en plus de compagnies qui proposent leurs propres assistants, il devient parfois difficile d’en choisir un plutôt que l’autre. C’est pourquoi Microsoft et Amazon ont décidé de fusionner Cortana et Alexa.



Le principe d’utilisation reste simple, l’utilisateur pourra accéder à Cortana depuis Alexa par la commande vocale « Alexa, ouvre Cortana » et inversement « Hey Cortana, ouvre Alexa ». Il sera ainsi possible de demander à Alexa de fixer un rendez-vous depuis Cortana ou de consulter son agenda depuis un assistant à un autre.



L’intégration des deux assistants virtuels sera disponible sur les appareils Android, iOS et sur les PC Windows 10. Aucune date de lancement n’a encore été communiquée, mais Microsoft et Amazon devraient déployer leur nouvelle fonctionnalité plus tard dans l’année.

