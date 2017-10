Courier : la tablette de Microsoft pourrait enfin sortir, 8 ans après son annonce

En septembre 2009, avant même la sortie du premier iPad, Microsoft dévoilait son concept de tablette tactile, baptisée Courier. Si celle-ci n’est finalement jamais sortie, elle pourrait cependant servir d’inspiration pour un nouvel appareil.

Selon les informations du site Windows Central, Microsoft travaillerait actuellement sur Andromeda, un appareil pliable avec un double écran qui fonctionnerait sur un système de stylet et d’encre numérique. Un concept qui n’est clairement pas sans rappeler celui de Courier, il y a huit ans. « Selon nos sources, l’appareil Andromeda est un prototype de matériel, une tablette pliable qui tourne sous Windows 10 avec Windows Core OS et CShell pour tirer parti de son affichage pliable », explique Window Central. Par ailleurs, la tablette, une fois pliée, aurait le même format qu’un smartphone et pourrait également servir à passer des coups de fil.

La tablette Andromeda fonctionnerait essentiellement sur le principe d’un carnet de notes avec la possibilité d’écrire directement au stylet grâce à une application de prise de note intégrée directement à OneNote. « L’application de carnet elle-même est conçue pour imiter l’écriture dans un vrai journal avec des pages virtuelles qui se tournent sur l’appareil pliable », explique Windows Central.

Malgré une présentation en 2009, puis plusieurs mois d’attente en 2010, le Courier de Microsoft n’avait finalement jamais vu le jour. Là aussi, il s’agissait d’une tablette pliable, avec deux écrans permettant d’afficher des applications différentes, mais capables d’interagir entre elles. Finalement Andromeda pourrait bien signifier que le concept serait enfin prêt, huit ans après. Du moins, si la tablette sort un jour. Selon Window Central, l’appareil serait disponible « en 2018 au plus tôt ».