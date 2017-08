Microsoft arrête la commercialisation de la Xbox One

Microsoft aurait décidé d’arrêter la commercialisation de la première Xbox One. La compagnie préfèrerait en effet concentrer ses efforts sur la Xbox One X qui devrait sortir en novembre prochain. Il n'est pas encore trop tard pour les personnes qui comptaient acheter prochainement la Xbox One. Microsoft a arrêté de commercialiser sa console originale, mais le stock de consoles construite est disponible dans les magasins. La Xbox One a en revanche disparue du catalogue de Microsoft Store USA. Sur les pages du Microsoft Store anglais, le produit apparaît, mais avec la mention « sold out ». En ce qui concerne la boutique en ligne française, il semblerait que la Xbox One soit également aux abonnés absents.



Ce retrait de la Xbox One est assez soudain puisque la compagnie n’a pas effectué d’annonce officielle. Désormais, seule la Xbox One S est maintenue sur la boutique en ligne ainsi que la Xbox One X qui est déjà disponible en précommande. Les clients qui désirent réellement acquérir une Xbox One peuvent se rapprocher des distributeurs s’ils ont encore quelques exemplaires en stock.



Microsoft concentre désormais toute son énergie sur sa nouvelle console. La compagnie qui a ouvert les précommandes il y a moins de deux semaines a déclaré que la Xbox One X comptabilisait déjà un chiffre record.

