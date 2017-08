Microsoft met de la couleur dans sa console Windows

Microsoft apporte plusieurs nouveautés dans la build 16257 de Windows 10. Après le support de l’eye-tracking, la firme de Redmond révise la couleur de sa console Windows pour la placer dans le contexte actuel. En effet, la palette de couleur a été originellement conçue pour des écrans CRT. Depuis 20 ans, la technologie a évolué vers les affichages LED et LCD avec des résolutions atteignant les 4K. Les couleurs par défauts de la console ne conviennent plus ainsi à ces écrans à haut contraste. Microsoft a mené quelques révisions sur l’ensemble des couleurs. Le vert, le bleu ou le rouge deviennent ainsi plus visibles.

Le changement semble minime, mais elle reste d’importance pour la communauté de développeur que Microsoft entend fédérer autour de son système d’exploitation. Pour rappel, l’entreprise s’est lancée à la conquête des inconditionnels de Linux en intégrant le shell Bash et Ubuntu à Windows 10. L’interpréteur en ligne de commande devrait ainsi s’afficher plus convenablement grâce à cette petite révision. En passant directement à la build 16257 de Windows 10, les utilisateurs peuvent apprécier le changement. Cependant, une mise à jour ne changera pas la configuration par défaut de la console. Dans ce cas, il faut régler manuellement vers la nouvelle palette de couleur.