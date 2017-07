Microsoft enterre Paint... Enfin presque !

Microsoft vient de publier une liste des prochaines fonctionnalités de Windows 10, lesquelles seront intégrées à la Fall Update qui sortira à l'automne. Et pour l'occasion, il y a un logiciel que l'éditeur de Redmond s'apprête aussi à retirer de son système d'exploitation : l'ancestral Microsoft Paint, que l'on connaît depuis Windows 1.0.



Disponible par défaut au sein de Windows depuis 1985, le logiciel Paint s'apprête à (presque) vivre ses dernières heures. Microsoft va en effet le supprimer de l'installation par défaut de Windows. Le logiciel sera définitivement remplacé par Paint 3D, un logiciel plus puissant et blindé de fonctionnalités, et qui, comme son nom l'indique, s'ouvre au monde de la 3D.



Mais que les « fans » de Paint se rassurent : l'application ne va pas totalement disparaître, même si elle ne sera plus mise à jour. Microsoft précise que les utilisateurs pourront toujours télécharger le logiciel depuis le Windows Store. Les utilisateurs de Paint pourront donc toujours redimensionner rapidement leurs images, créer des petits croquis, ou réaliser de magnifiques dessins sous le logiciel.



Dans le même temps, Microsoft annonce qu'Outlook Express est lui aussi amené à disparaître de Windows, remplacé par l'application Courrier.