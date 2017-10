Microsoft abandonne Groove Music et collabore avec Spotify

Microsoft possède son propre service de streaming musical baptisé Groove Music depuis quelques années déjà. Si la plupart des gens ignorent l’existence de ce service, c’est qu’il a n’a malheureusement pas rencontré un fort succès. C’est pourquoi Microsoft décide aujourd’hui d’abandonner Groove Music en faveur de Spotify.



Microsfot a annoncé sur son blog qu’il abandonnait son service de streaming Groove Music et qu’il proposait à ses utilisateurs de se rediriger vers Spotify. Groove Music cessera de fonctionner à partir du 31 décembre prochain. Au-delà de cette date, les utilisateurs ne pourront plus écouter, télécharger ou acheter de la musique sur l’application.



Pour ceux ayant souscrit à l’abonnement Groove Music Pass, Microsoft propose un remboursement au prorata. De même, la compagnie propose aux abonnés de transférer leurs bibliothèques vers Spotify. Microsoft et son concurrent ont en effet passé un accord qui permet aux utilisateurs de conserver toutes leurs playlists téléchargées. Les utilisateurs pourront commencer à transférer leur musique plus tard cette semaine.



Il n’est pas surprenant que Microsoft ait choisi Spotify pour permettre cette transition. Spotify est en effet le leader mondial sur le marché du streaming musical.

