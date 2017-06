Microsoft va utiliser l'intelligence artificielle pour combattre les malwares

Microsoft prépare une mise à jour qui vise à mettre à niveau la sécurité des machines sous Windows 10. Il s’agit de la Fall Creators Uptate dont l'arrivée traduit de nouvelles approches pour lutter contre les malwares. En effet, le service de sécurité Windows Defender ATP connaîtra de nouvelles fonctionnalités grâce à l’intelligence artificielle de la firme de Redmond.

Rob Lefferts, directeur de programme pour Windows Enterprise et Security, parle d’un « antivirus d’intelligence artificielle » qui se base sur un large éventail de données provenant des programmes en Cloud de Microsoft comme Azure, Endpoint et Office. Windows Defender ATP sera ainsi capable de détecter instantanément l’intrusion d’un nouveau logiciel malveillant. En parallèle, chaque menace détectée sera répertoriée dans le Cloud afin de protéger d’autres ordinateurs. Dans un monde interconnecté, cette fonctionnalité ambitionne ainsi de mettre un terme aux infections massives rencontrées sous Windows. Elle annonce également une plus grande adaptation des solutions existantes face à de nouveaux types de cyberattaques.

La mise à jour concernera dans un premier temps les entreprises clientes avant de toucher l’ensemble des utilisateurs. La première version arrivera entre septembre et octobre.

