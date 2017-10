Microsoft enterre son Kinect pour de bon

C’est officiel, Microsoft admet (enfin) que le Kinect est vraiment mort. Le périphérique de capture de mouvement vient d’être retiré de la chaîne de production du géant de logiciels qui continue pourtant de développer le projet dans d’autres applications.

Kinect a à l’origine été conçu par PrimeSense et le premier modèle a été lancé au mois de novembre 2010 en tant qu’un nouvel accessoire pour la nouvelle Xbox 360 Slim. Le dispositif doté d’une caméra de profondeur et d’un microphone s’est vendu à près de 35 millions d’exemplaires depuis son lancement et il a même été inscrit au Guinness Book pour son record de ventes en 2011, selon Fast Co. Design qui en a consacré un article.

Microsoft a cependant été contraint de retirer le dispositif de la console notamment en raison d’un manque de support et d’expériences appropriées de la part des développeurs de jeu vidéo. Bien que le Kinect ait officiellement été enterré, la technologie continue toutefois de se développer notamment dans les HoloLens, les derniers casques Windows Reality Mixed et les récentes caméras Windows Hello des ordinateurs portables de l’entreprise. Apple exploite par ailleurs la même technologie dans son nouveau iPhone X, après l’acquisition de PrimeSense.