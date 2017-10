Microsoft Arrow devient Microsoft Launcher

Le géant américain de l’informatique, Microsoft, vient officiellement d’ajouter l’application populaire Arrow Launcher à sa collection. L’entreprise tente de se relever après l’échec de Windows Phone et met en avant ses services les plus prisés. Et pour mieux marquer ce virage, Arrow a été rebaptisé Microsoft Launcher pour l'occasion.

Une application personnalisable

Arrow Launcher est issu du projet « Microsoft Garage » où l’entreprise permet à ses employés de mener des expériences informatiques ou de développer de nouvelles idées. L’application était par ailleurs assez populaire, depuis plusieurs mois, sur le Play Store. Il s'agit d'un launcher pour Android qui intègre plusieurs fonctionnalités, comme l’intégration du moteur de recherche Bing ou l’insertion du panneau d’accès à d’autres applications. Plusieurs fonctions supplémentaires ont été cependant ajoutées à Microsoft Launcher, en plus de l’amélioration de l’interface. Alors qu’un dossier d’applications Microsoft s’invite à l’écran d’accueil, plusieurs Launchers Android ont remplacé Google Feed. Certaines fonctionnalités nécessitent toutefois une connexion à un compte Microsoft pour être opérationnelles.

L’amélioration la plus notable apportée par Microsoft Arrow reste cependant la personnalisation. Plusieurs thèmes, icônes et options de flux sont disponibles avec le programme. Une mise à jour de Fall Creator permet par exemple au launcher de se connecter à Windows 10 avec l’option « Continue on PC » qui synchronise les documents de l’utilisateur avec son ordinateur d’une manière automatique. Microsoft Launcher est encore une version bêta, pour l’instant. Il faudra attendre plusieurs semaines avant de pouvoir utiliser la version finale.