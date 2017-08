Microsoft dévoile la liste des jeux taillés pour la Xbox One X

Microsoft prépare l’entrée de sa nouvelle console sur le marché. Après avoir mis en avant les performances de la Xbox One X, les arguments de la firme reposent maintenant sur les nombreux titres qui rejoindront la console. La transition entre les deux modèles se fera en douceur puisque les titres compatibles avec la Xbox One le seront aussi avec la nouvelle One X. Cependant, ils n’exploitent pas pleinement les capacités de la console contrairement aux 116 titres qui viennent d’être annoncés par le « Major Nelson ».

Ils s’afficheront en 4K Ultra Blu-ray et bénéficieront de quelques améliorations. Ces jeux vidéo pourront bénéficier d’une plateforme de streaming qui peut supporter des contenus en 4K et à 60 images par seconde. La plupart des titres existent déjà, mais ont été remis à niveau. On peut citer Final Fantasy XV, Rocket League ou encore Quantum Break, une des dernières moutures de Microsoft Studio. On retrouve également certains jeux vidéo attendus dans les mois prochains dans cette liste. Il s’agit notamment de Crackdown 3 ou d’Assassin's Creed Origins dont la sortie est prévue pour le 27 octobre.

> > > Lire aussi Xbox One X : on vous dit tout sur la nouvelle console 4K de Microsoft