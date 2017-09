Outlook sur Android devient plus complet

Microsoft vient de mettre à jour Outlook pour Android qui est désormais compatible avec des applications telles qu’Evernote, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Translator, Nimble, OnePlaceMail, Outlook Customer Manager, Smartsheet, Trello, Wrike, JIRA, MeisterTask, Gfycat, MojiLala et Trello.

Pour améliorer les services de Microsoft Outlook

Ces nouveaux compléments vont permettre aux utilisateurs d’effectuer différentes tâches plus rapidement et directement sur Outlook, selon Suzanne Choney du blog officiel de Microsoft dans son annonce. Les utilisateurs peuvent par exemple convertir un mail en carte Trello, archiver des messages dans Evernote ou bien utiliser Microsoft Translator pour traduire un contenu. Une icône située dans un coin du mail va permettre à l’utilisateur d’accéder plus facilement à ces applications.

Microsoft précise parallèlement que les applications Wrike, JIRA, MeisterTask, Gfycat et MojiLala seront également disponibles tous les jours, pour tous les utilisateurs sur le Web, Windows, Mac, iOS et Android. Enfin, le géant américain confirme également travailler en ce moment sur l’ajout de ces applications sur Gmail. La fonctionnalité sera très prochainement disponible pour les utilisateurs sous iOS et ceux qui sont sous Android.

>>> Lire aussi Nouvelle interface et meilleure gestion des pièces jointes : Outlook.com s’améliore