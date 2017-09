Microsoft va ouvrir son premier magasin en Europe

Microsoft serait sur le point d’ouvrir son premier magasin en Europe. D’après le site RetailWeek, le géant américain devrait ouvrir boutique à Londres, en plein centre-ville. Microsoft a d’ailleurs confirmé l’information par la suite. Le premier magasin Microsoft en Europe devrait être situé précisément dans un bâtiment à Oxford Circus. Il s’agit de l’une des principales rues commerçantes de la ville et représente donc un très bon emplacement pour la compagnie.



Microsoft devrait prendre la place de l'actuel magasin Benetton. Rien n’est encore définitif puisque Microsoft doit signer un contrat de location sur 10 ans dans les semaines à venir. De plus, comme le veut la tradition, Microsoft sera installé à quelques pas seulement de son concurrent Apple qui lui se trouve sur la Regent Street.



Microsoft avait déjà essayé de s’installer à Londres en 2013 mais avait rencontré des problèmes pour sécuriser le bâtiment qu’il convoitait à l'époque. La compagnie possède déjà des magasins aux États-Unis, Canada, Porto Rico et Australie. Sa vitrine européenne est désormais acquise !

