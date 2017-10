Microsoft repousse le lancement d’Age of Empires : Definitive Edition à 2018

Les fans seront déçus d’apprendre que la version remasteurisée d’Age of Empires sortira plus tard que prévu. Microsoft a annoncé que le lancement d’Age of Empires sera décalé à début 2018.



En juin dernier, lors du E3, Microsoft avait annoncé une version modernisée d’Age of Empires. Cette nouvelle version présentera un graphisme amélioré, une nouvelle bande-son et sera rééditée en 4K. Age of Empires : Definitive Edition était censé sortir le 19 octobre prochain afin de célébrer les 20 ans du jeu.



Toutefois, il faudra attendre un peu plus avant de pouvoir jouer à la nouvelle version. Microsoft a expliqué avoir repoussé le lancement afin d’avoir plus de temps pour peaufiner le graphisme et respecter au mieux les attentes des fans. Une nouvelle bêta sera d’ailleurs ouverte afin de permettre à des milliers de personnes supplémentaires d’y participer.



Aucune date précise n’a été évoquée, mais Microsoft a déclaré faire son possible pour sortir Age of Empires : Definitive Edition pour le début 2018.

Age of Empire