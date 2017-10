Microsoft sort une nouvelle version de Skype pour ordinateurs

Skype a été l'une des applications de communication les plus utilisées au monde. Depuis qu'il a intégré la famille Microsoft, il ne cesse d'évoluer évoluer. Pour cela, Microsoft a fait des efforts et propose désormais une nouvelle version de Skype plus conviviale, plus pratique, plus interactive et plus colorée.



Parmi ces nouvelles fonctionnalités de Skype, on retrouve ainsi la possibilité d'ajouter des thèmes personnalisables, des listes de chat plus faciles à gérer, des fonctionnalités multi-périphériques et de Cloud, très pratique pour le partage de fichiers. Des changements ont également été apportés aux appels vidéo et vous pouvez réagir aux messages, mentionner des personnes ou encore utiliser des Bots que Microsoft mettra à disponibilité au fur et à mesure des mises à jour.



A ce jour, cette nouvelle version de Skype est en cours de déploiement pour les mises à jour automatiques mais il est possible de l’obtenir manuellement via le site de Skype.