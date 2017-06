Quelle Microsoft Surface est faite pour vous ? [sponso]

Aujourd’hui, la marque Surface désigne toute une nouvelle gamme de PCs aux designs et aux usages avant-gardistes. Avec l’arrivée des nouveaux Surface Studio et Surface Laptop, ainsi que de la nouvelle Surface Pro, nombreux sont ceux attirés par ces ordinateurs hors du commun. Mais quel modèle correspond le mieux à vos attentes, vos besoins et vos usages ? Faisons le point…

Historiquement, la gamme Surface a toujours su attirer les âmes créatives notamment grâce au support du stylet et la présence d’un écran tactile. Aujourd’hui, Microsoft va encore plus loin en inventant Surface Studio, un PC spécialement conçu pour eux et pour libérer leur créativité.

Son écran PixelSense de 28 pouces est monté sur deux pieds articulés, d’une haute technicité, permettant de le faire basculer pour retrouver la posture et le confort d’une table à dessin classique ou d’ajuster l’angle à son goût jusqu’à le poser à plat. Bref, il adopte la position qui convient le mieux à vos habitudes et à votre créativité du moment que vous souhaitiez dessiner ou peindre au stylet, ou simplement manier zooms et objets virtuels avec les doigts.



La taille de l’écran, son incroyable précision aussi bien en termes de résolution (4500x3000 pixels) que de rendu des couleurs (Adobe sRGB et DCI-P3), son format qui permet l’affichage intégral d’une page A4 « à taille réelle » (les dimensions à l’écran et sur papier sont identiques au millimètre près) font de Surface Studio un ordinateur à part et l’ultime outil des créatifs.

Trouvaille ergonomique, la roue Surface Dial permet d’accéder aux fonctions clés des logiciels tout en continuant de dessiner à l’écran avec le stylet dans l’autre main. Pour d’excellentes performances 3D et le support des futurs casques de réalité mixte, le processeur Intel Core i5/i7 est ici secondé par un GPU Nividia GTX.

Évidemment, les créatifs ont aussi parfois besoin de mobilité pour interagir sur site avec leurs clients et capturer les idées au moment où elles surgissent. C’est pourquoi la nouvelle Surface Pro apparaît comme le complément idéal de Surface Studio. Avec son stylet d’une impressionnante réactivité et précision, avec son écran compatible Surface Dial, et avec les performances de son processeur Intel Core i5 ou i7 de toute dernière génération, elle permet d’utiliser les mêmes outils de création que sur Surface Studio sans changer ses gestuelles et sa façon de travailler. Et sa capacité à se transformer en tablette rend les interactions avec vos clients ou vos interlocuteurs bien plus conviviales.

Notre conseil : Surface Studio est une arme du quotidien pensée pour les créatifs : graphistes, infographistes, architectes, designers, musiciens, artistes. Son confort est incomparable. L’alliance des gestuelles tactiles et du stylet, l’ergonomie du Dial, le libre positionnement de l’écran d’un geste de la main, la précision incroyable du rendu, font mouche.

La nouvelle Surface Pro en est son pendant ultra-mobile lorsque l’on doit créer hors de son espace traditionnel ou partir à la rencontre des clients avec ses projets. Avec son pied qui permet de lui faire adopter n’importe quel angle, son stylet incroyablement précis et réactif, et la compatibilité de son écran avec le Dial, la nouvelle Surface Pro vous permet de conserver sur un appareil ultramobile, les mêmes gestuelles et les mêmes habitudes que sur votre Surface Studio. Leur combinaison est simplement magique.



Notre choix

Surface Studio Intel Core i7, 16 Go de RAM, GPU GTX965M 2 Go, 1To

Intel Core i7, 16 Go de RAM, GPU GTX965M 2 Go, 1To Surface Pro Core i5, 8 Go, 256 Go SSD



Vous êtes étudiant ? Vous êtes professeur ?

Vous avez besoin à la fois de performance pour multiplier les fenêtres ouvertes durant vos recherches, d’espace à l’écran pour afficher les applications côte à côte, de stabilité pour travailler et réviser aussi bien sur les bancs de l’université que sur votre lit ou le sofa du salon. Vous avez aussi besoin d’autonomie, car il ne sera pas forcément possible de recharger l’ordinateur durant une journée de cours.

Le Surface Laptop est un portable vraiment pas comme les autres qui a été imaginé pour ces usages. Il est d’une folle élégance avec son design ultrafin et son clavier en Alcantara. Son écran 13,5 pouces d’une très haute définition (2256x1504 pixels) offre un confort absolu d’autant qu’il est tactile, ce qui rend vos navigations Web, vos recherches de photos, et la lecture des contenus multimédias bien plus conviviales. Avec Skype et sa Webcam HD 720p intégrée, vous pourrez communiquer en visio avec vos amis et travailler en groupe à distance dans les meilleures conditions.

Et avec son incroyable autonomie de 14,5 heures, il vous accompagnera toute la journée sans vous lâcher. Mieux encore, il offre une telle marge que vous pourrez même recharger votre smartphone (en le connectant au port USB du Surface Laptop) si quelques coups de fil prolongés ont précocement dévoré sa batterie.

Notre conseil : Surface Laptop est un vrai PC portable, stylé et premium, alliant mobilité et performance. Il s’utilise avec le même confort qu’on le pose sur ses genoux ou sur une table. Si le look importe autant que les performances, optez pour les modèles de Surface Laptop bordeaux ou bleu Cobalt, tout à fait irrésistibles.

Si vous préférez une utilisation tablette, la nouvelle Surface Pro aura votre préférence : avec son écran 12 pouces elle est plus compacte et son autonomie est similaire à celle du Surface Laptop.

Notre choix



Surface Laptop : le modèle Intel Core i5, 4 Go de RAM et 128 Go SSD offre le meilleur rapport qualité-prix pour les étudiants.

: le modèle Intel Core i5, 4 Go de RAM et 128 Go SSD offre le meilleur rapport qualité-prix pour les étudiants. Surface Pro : le modèle Core m3 (4 Go de RAM, 128 Go SSD) se distingue par sa légèreté (766 g) et son prix plus accessible.



Vous cherchez à allier la convivialité d’une tablette et la productivité d’un vrai PC ?



Vous avez besoin d’un vrai PC pour travailler, retoucher vos photos, préparer vos rapports, monter vos vidéos. Mais vous adorez la convivialité des tablettes, le contact direct avec l’écran tactile, sa légèreté et sa maniabilité. Inutile d’investir dans deux appareils séparés. Ce n’est pas pour rien que Microsoft décrit la nouvelle Surface Pro comme l’ordinateur le plus polyvalent. Il s’adapte en effet à toutes les situations et c’est là que réside véritablement toute sa magie. Son clavier s’attache et se détache d’un geste par aimantation. Lorsqu’il est attaché, son rétroéclairage et la qualité de la frappe procurée font merveille. Vous êtes aussi rapides et efficaces que sur un PC de bureau.