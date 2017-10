Contre toute attente, Microsoft a dévoilé hier un tout nouveau Surface Book 2. Si l'appareil se décline désormais en deux tailles, l'une en 13,5" et l'autre en 15", il se dote également d'un connecteur USB Type-C.



Côté design, aucun gros changement n'est à signaler : le Surface Book 2 reste un ordinateur portable capable de se transformer en tablette grâce à son écran détachable. Le système de fixation par charnière a été légèrement modifié, permettant un détachement plus rapide. Mais l'appareil est désormais commercialisé en deux tailles : 13,5" ou 15". L'autre grande nouvelle, c'est que l'appareil dispose d'un port USB Type-C. L'appareil conserve également ses deux ports USB 3.0.



En outre, l'appareil profite désormais d'un processeur de 8e génération (Coffee Lake). Dans sa version de base, l'édition en 13,5" peut être livrée sans carte graphique supplémentaire, et se contenter de l'Intel HD Graphics 620 livré avec le Core i5. En revanche, dès que l'on opte pour une configuration plus musclée, on dispose d'une carte graphique (dGPU).



Au total, ce sont pas moins de sept configurations qui seront commercialisées. En revanche, la version 15" ne semble pour l'instant disponible qu'aux États-Unis :

13,5" - Intel Core i5 - 256 Go - 8 Go RAM - Intel HD 620 - 1 749 €

13,5" - Intel Core i7 - 256 Go - 8 Go RAM - GeForce GTX 1050 2Go GDDR5 - 2 2249 €

13,5" - Intel Core i7 - 512 Go - 8 Go RAM - GeForce GTX 1050 2Go GDDR5 - 2 849 €

13,5" - Intel Core i7 - 1 To - 8 Go RAM - GeForce GTX 1050 2 Go GDDR5 - 3 449 €

15" - Intel Core i7 - 256 Go - 8 Go RAM - GeForce GTX 1060 6 Go GDDR5 - 2 499 dollars

15" - Intel Core i7 - 512 Go - 16 Go RAM - GeForce GTX 1060 6 Go GDDR5 - 2 899 dollars

15" - Intel Core i7 - 1 To - 16 Go RAM - GeForce GTX 1060 6 Go GDDR5 - 3 299 dollars

L'appareil sera disponible en précommande à partir du 9 novembre 2017 en France.