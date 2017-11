Microsoft : la Surface LTE arrive pour Noël

Microsoft vient de confirmer la date du 1er décembre pour la sortie officielle de sa Surface Pro LTE Advanced lors de l’événement Future Decoded à Londres où l’entreprise a réservé une place spéciale sur la scène pour l’appareil.

La Surface Pro LTE Advanced de Microsoft a été dévoilée, plus tôt cette année, et l’entreprise avait prévu un lancement avant Noël, selon une révélation accidentelle d’un employé de la firme lors d’une session Ignite du mois dernier. L’appareil propose les performances d’un PC pour la mobilité notamment grâce à un Chipset LTE Qualcomm Snapdragon X16 doté de 20 bandes. Ce qui assurerait la compatibilité de l’appareil avec les réseaux LTE de n’importe quel pays. La Surface Pro LTE Advanced intègre par ailleurs une batterie spécifique qui permettrait à l’utilisateur de profiter d’une autonomie de près de 13,5 heures en activité.

Deux modèles seront disponibles dès le 1er décembre. Tandis qu’un modèle de base doté d’un processeur Intel Core i5, de 4 Go de RAM et de 128 Go de support de stockage SSD est proposé à 1 149 dollars, un modèle équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage sera également disponible pour 1 449 dollars. Microsoft priorise cependant les clients professionnels lors du lancement.