Microsoft vante les effets bénéfiques de Windows 10 sur les batteries

Microsoft a récemment dévoilé ses plans pour ses prochains ordinateurs portables : ses nouveaux appareils seront équipés d'un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm (architecture ARM), qui permet notamment à l’appareil d’économiser de l’énergie.

Une autonomie de plusieurs jours

Les principaux fabricants de matériel électronique travaillent en ce moment sur des modèles qui proposent une durée de vie plus longue de batterie comme argument de vente. Asus, HP, Lenovo et Microsoft ont promis des périphériques plus performants très prochainement. Qualcomm a par ailleurs annoncé la disponibilité de son premier modèle d’ordinateurs portables avant la fin de l’année, sans en avoir donné plus de détails.



Mais Microsoft espère également s’imposer sur le marché grâce à ce critère, en s'appuyant notamment sur l’architecture ARM couplée à Windows 10. Les nouveaux ordinateurs portables de Microsoft devront en effet disposer d’une autonomie d’au moins « deux jours », selon Pete Bernard, le responsable de programme chez Microsoft, qui en profité pour confirmer le fiasco de Windows RT.

>>> Lire aussi Windows10 : quoi de neuf dans la Fall Creators Update ?

La firme de Redmond a démontré la performance du nouveau système l’année dernière notamment avec Photoshop et Office. On ne connaît cependant pas encore la date de lancement prévue par le géant de Redmond de ses nouveaux ordinateurs portables.