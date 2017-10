Windows Fall update : Razer la vit moins bien

Razer, la marque américaine d’informatique dédiée aux jeux vidéos, vient d’être touché par la malédiction de la mise à jour de Windows. Les systèmes des ordinateurs portables de la marque sont incompatibles avec la version 1709 Build 16299.15 de Windows 10.

Un problème prévenu dès la phase de Windows Insider

Une publication sur un forum de Razer recommande aux utilisateurs de « NE PAS METTRE À JOUR ». La nouvelle version de Windows 10 affecte en effet le « pavé tactile, le clavier et les fonctions USB de l’appareil lors du réveil du mode veille sur batterie ». La réinstallation des pilotes ou le recours au service d’aide de Razer ne résout par ailleurs pas le problème. La seule solution est de revenir à la mise à jour Creators Update de Microsoft. Le problème n’apparait cependant pas lorsque l’utilisateur branche son appareil sur une prise électrique.

Plusieurs utilisateurs ont essayé différentes solutions au problème. Alors que certains vont jusqu’à réinstaller un certain nombre de leurs Pilotes, d’autres préfèrent enchainer les redémarrages. Ceux qui disposent d’un ordinateur plus performant ont constaté que la consommation énergétique de leurs appareils a été affectée, par ailleurs. La durée de vie de la batterie pourrait pourtant être réduite à cause d’une sur consommation de l’ordre de 7 à 9 watts supplémentaires.

La stratégie de Microsoft est de plus en plus remise en question d’autant que la mise à jour d’Android se fait au niveau OEM.