Le Microsoft Windows Store est rempli d'applications de streaming illégales

Les services de streaming ont le vent en poupe à l’image de Netflix qui a dépassé les 100 millions d’abonnés dans le monde. Cependant, il se développe parallèlement un marché illégal. Si l’accent est mis sur la fermeture des sites de téléchargement de contenus piratés, il semble que le magasin d’applications de Microsoft pourrait à son tour s’attirer les foudres des chaînes de télévision et des studios de cinéma. Comme le remarque Torrent Freak, le Microsoft Windows Store propose des applications de streaming illégales.

Elles donnent accès aux derniers films, aux albums et aux séries TV piratés par divers moyens et hébergés sur des serveurs douteux. Certaines applications de ce genre fonctionnent sur PC, mobile et Xbox One. Elles peuvent être payantes ou gratuites et jouissent d’un bon positionnement dans la section des applications tendance du magasin. Les programmes à accès gratuit proposent des publicités et demandent des informations personnelles de l’utilisateur. En bref, en plus d’être illégales, ces applications posent d’importants problèmes de sécurité.

Cette révélation fait tache d’huile sur les récents changements apportés par Microsoft sur la plateforme. Maintenant que la sonnette d’alarme a été tirée, on s’attend à ce que Microsoft bannisse ces applications pour lui éviter une éventuelle procédure judiciaire de la part des entreprises concernées.

