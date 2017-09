Microsoft dévoile la Xbox One S en collaboration avec The Chainsmokers

Alors que Microsoft s’apprête à sortir sa nouvelle console Xbox One X en novembre prochain, la société vient de dévoiler une nouvelle version de la Xbox One S. Cette nouvelle Xbox One S a été développée en collaboration avec le célèbre duo de DJ américains The Chainsmokers. Ces derniers ont d’ailleurs présenté la nouvelle console dans une vidéo sur leur compte Twitter.



Les consoles à thème et personnalisées existent déjà depuis un moment. Toutefois, Microsoft semble vouloir amener ce concept à un autre niveau en travaillant en partenariat avec de grosses célébrités. Cette fois, Microsoft a choisi les DJ The Chainsmorkers connus, pour les titres tels que « Closer » ou « Don’t let me down ».



Cette version spéciale de la Xbox One S n’est pas vraiment différente du modèle classique. Le design se rapproche un peu plus de l’univers électro avec des couleurs flashy et des effets 3D sur le dessus de la console. De plus, un microprocesseur intégré à l’intérieur permet de convertir le son en de la lumière.



À l’avenir, Microsoft a déclaré vouloir établir d’autres partenariats avec des célébrités de l’industrie de la musique, du sport, etc.

