La Xbox One X est également compatible avec les écrans en 1440p

La Xbox One X est sur le point de sortir en france et sa publicité est faite autour du fait que c’est une console 4K mais ce n’est apparemment pas la seule façon d’obtenir une meilleure résolution que 1080p. La Xbox One X serait en effet compatible d’origine avec les écrans 1440p (2560x1440).



La résolution en 1440p est très recherchée sur les moniteurs de gaming haut de gamme. L’intégration de sa sortie 1440p signifie au moins que vous serez en mesure de profiter au maximum de la résolution d’origine. La console pourrait théoriquement aussi supporter le taux de rafraîchissement variable sur les moniteurs FreeSync, bien que rien n'ait été pour le moment confirmé à ce sujet.



C’est une différence technique qui permet à la Xbox One X de se distinguer de la PlayStation 4 Pro du concurrent Sony qui ne supporte que des sorties en 1080p ou 4K et la PS4 Pro ne fonctionne qu’avec les écrans 4K. Cela signifie que si vous jouez à un jeu 4K ou 1440p sur une PS4 Pro branchée à un moniteur 1440p, le rendu ne sera alors qu’en 1080p.



La plupart des utilisateurs de la Xbox One X la branchent sur leur écran de télévision et beaucoup moins sur des écrans d’ordinateur mais l’initiative de Microsoft semble toutefois réfléchie et fait sens pour la commercialisation de sa console. Alors que la One X est toujours très positionnée autour du 4K et que les écrans à faible résolution n'utiliseront pas les performances optimales de la console, Microsoft assure qu'ils bénéficieront toujours d'une compatibilité 1440p.