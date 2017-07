Mieux que les escalators... les escaliers assistés

Assistive Stairs Make Going Up and Down Easier

Des chercheurs de Georgia Tech et d’Emory University ont développé un système qui permet de descendre et de monter les escaliers plus facilement. Les marches disposent en effet d’un ensemble de ressorts et de capteurs de pressions. Durant la descente, l’utilisateur les comprime, réduisant ainsi de 26 % la sollicitation subie par la cheville. « Les ressorts dans les escaliers, au lieu de la cheville, agissent comme un coussin et un frein », explique Yun Seong Song, chercheur postdoctoral chez Georgia Tech, qui a construit l'appareil. En contrepartie, la montée devient plus facile puisque le système restitue l’énergie qu’il a conservé lors de la compression. Les chercheurs parlent ainsi d’une réduction de 37 % de l’effort sur les genoux, par rapport aux escaliers classiques.

L’étude a fait l’objet d’un article publié par Library of Science PLOS ONE. Elle a été initiée par Karen Liu, l’auteure principale, qui est également à l’origine du concept. Cette chercheuse de Georgia Tech a eu le déclic lors d’une conférence, présentant une orthèse de cheville de fonctionnement similaire. Elle a pensé à adapter le système pour sa mère de 72 ans qui peine à monter l’escalier. Le projet est maintenant au point, mais l’équipe recherche les partenariats pour passer à la commercialisation.

