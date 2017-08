Mighty : Spotify lance son premier baladeur

Les utilisateurs de Spotify ont désormais droit à leur propre baladeur numérique. Mighty est un baladeur ultra compact qui permet d’écouter toute sa libraire Spotify hors connexion. Il a été principalement développé àl l'aide d'une campagne de financement participatif qui a eu lieu l’année dernière.

Le baladeur Mighty s’adresse uniquement aux utilisateurs Spotify. Il leur propose d’avoir accès à leur contenu musical même en hors connexion sans avoir à sortir leur smartphone pour utiliser l’application mobile.

Alors qu’Apple a décidé d’arrêter son iPod Shuffle, Mighty nous rappelle fortement le petit baladeur numérique. Il est en effet dépourvu d’écran et dispose à la place d’un bouton physique qui permet de contrôler le volume, mettre une musique sur pause ou changer de titre. Le baladeur ultra compact est résistant à l’eau et aux chutes. Il dispose d’une connexion Bluetooth qui permet de connecter son casque ou ses écouteurs. Le transfert du contenu Spotify vers le baladeur se fait grâce à la connexion Wi-Fi.



En ce qui concerne l’autonomie, le baladeur Mighty offre jusqu’à 5 heures d’utilisation. Il possède 4 Go de stockage interne et une sortie casque mini-jack. Il est disponible sur le site du fabricant pour 86 dollars soit environ 73 euros. Il pourrait également être vendu sur Amazon.



