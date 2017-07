Minecraft story mode : c'est parti pour la saison 2

Minecraft Story Mode Season 2 Trailer

Une bonne nouvelle pour les fans de Minecraft story mode, le jeu épisodique développé par Telltale Games en 2015. En effet, le studio annonce une seconde saison qui est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, iOS et les appareils sous Android. Cette fois, les joueurs découvriront cinq épisodes alors que la première saison s’était jouée en huit manches.

Cette nouvelle saison reste liée à la précédente d’après Mojang. En effet, le développeur de Minecraft a confirmé que les choix des joueurs durant la première saison seront pris en compte. En outre, l’histoire se concentre toujours sur Jesse, mais le contexte change. Le héros s’est retrouvé emprisonné dans un monde mystérieux après une chasse au trésor qui a mal tourné. Une nouvelle quête le conduit vers les profondeurs les plus sombres. Il aura à faire plusieurs choix difficiles, mais il pourra toujours compter sur ses alliés.

Le personnage de Jesse est personnalisable. Il peut se décliner en homme ou en femme selon la préférence des joueurs. Le producteur Patton Oswalt et l’actrice américaine Catherine Taber lui prêtent leur voix.

