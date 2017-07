Sur la Switch, Minecraft passe enfin au Full HD

Microsoft, éditeur de Minecraft, avait promis d’améliorer le graphisme du jeu sur plusieurs plateformes. La mise à niveau était annoncée pour permettre le passage à 4K et en HDR à l’occasion de l’E3 2017. En tête de liste, les plateformes propres de Microsoft, les Xbox One X et PC, devraient ainsi bénéficier de nouvelles textures et d’un ensemble d’effets plus réalistes. La Nintendo Switch ne fait pas exception puisqu’une mise à jour de Minecraft arrive sur la console.

Comme les capacités graphiques de la Nintendo Switch restent assez modestes, le titre affichera sur une résolution de 1080p, au lieu de 4K. Il s’agit d’une grande évolution puisque les joueurs devaient auparavant se contenter d’un affichage à 720p. La mise à jour vient également avec des correctifs au niveau du jeu. Des skins Biome Settlers 2 font leurs apparitions tout comme le Glide Track Canyon. Pour apprécier ces nouveautés, il suffit de télécharger la mise à jour en connectant la console sur Wi-Fi. Le processus s’effectue automatiquement et le titre s’affiche ainsi en Full HD en mode TV.

>>> Spider-Man : qui sont les pires ennemis du célèbre Tisseur ?