Ce minivan de VW est un hommage à Retour vers le futur

Alors que les principaux constructeurs automobiles actuels font la course aux voitures autonomes, une machine inspirée de la DoLorean du film culte « Retour vers le Futur » vient de faire son apparition sur Internet.

Le modèle date de 1967, mais le Volkswagen Combi a reçu un gros coup de jeune pour pouvoir rivaliser avec la DoLorean de Marty McFly et de Doc Brown du film des années 1980. Le minivan a entièrement été repeint en gris et il est doté de deux portes papillons ainsi que d’un « convecteur temporel » à l’image du dispositif qui a permis à la DoLorean de voyager dans le temps. L’intérieur du véhicule profite également d’un revêtement en blanc, jaune et orange. Outre les différentes options de confort proposées, le véhicule embarque également un écran de télévision et un autoradio télécommandé.

Repéré par Road Show, la machine est en vente chez Velocity Motorcars, à Nashville, dans le Tennessee. Le vendeur cible cependant les clients payants puisque le Minivan Volkswagen de 1967 est disponible pour 89 995 dollars.