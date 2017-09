iMovie est compatible avec le format HEVC

iMovie, le logiciel de traitement vidéo grand public de la marque à la pomme est passé à sa version 10.1.7 ce lundi. Une mise à jour qui survient simultanément au lancement du tout dernier système d’exploitation de la firme de Cupertino, High Sierra.

Support du format vidéo haute efficacité

Parmi les grandes nouveautés annoncées, on retiendra la prise en charge du format de codage vidéo HEVC (High Efficiency Video Coding), à l’importation. Également appelé H.265, ce codec permet non seulement de compresser les clips vidéo en conservant la meilleure qualité d’image (réduction de la taille de fichier jusqu’à 50 %), mais aussi d’activer la fonction 4K à 60 fps sur les iPhone 8. Pour rappel, les appareils tournant sous iOS 11, à savoir l’ensemble des terminaux mobiles Apple de 2017 (iPhone 7 et iPhone 7 Plus) encodent leurs vidéos en HEVC par défaut.

Une version qui nécessite Sierra au minimum

Avec la mise à jour 10.1.7, les utilisateurs Mac pourront ainsi économiser de l’espace en important et en stockant leurs vidéos en HEVC. Le support du format est directement opérationnel avec le nouveau système d’exploitation High Sierra. En revanche, il faudra installer la mise à pour l’activer sur Sierra, seul OS antérieur compatible.

Mais la mise à jour d’iMovie ne se limite pas au support de HEVC puisqu’Apple a également affirmé que des améliorations substantielles au niveau de la compatibilité seront à observer lors de l’export et du partage vidéo sur YouTube.