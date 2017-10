Un mode portrait sur tous les smartphones grâce à une puce Samsung ?

Hier, Samsung a annoncé le lancement d’une nouvelle puce qui ajouterait le mode portrait à n’importe quel smartphone, même les plus abordables. Jusqu’à présent, le mode portrait n’était proposé que sur les smartphones haut de gamme des différents constructeurs.



Samsung a récemment apporté le mode portrait avec l’effet bokeh sur son Galaxy Note 8. Toutefois, il semble que le constructeur sud-coréen soit également sur le point d’amener cette fonctionnalité sur les smartphones d’entrée de gamme. Samsung a en effet développé des micropuces de 12 mégapixels : une d’1,28 micromètre (μm) et une autre encore plus fine de 0.9μm.



Le mode portrait en photo permet au capteur photo de se focaliser sur les faibles profondeurs afin d’isoler un sujet ou un objet sur un champ de vision. Il s’agit d’un mode de plus en plus demandé par le public.

