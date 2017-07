Le mod OpenIV fait son retour sur GTA : le problèmes subsistent

Le mod de Grand Theft Auto V, Open IV, a été vu d’un mauvais œil par Take Two Interactive, l’éditeur du jeu vidéo. Ce dernier dénonnce une violation des droits d’auteur et une atteinte à l'intégrité de sa création. En outre, le mod a été utilisé par certains joueurs pour progresser plus facilement sur GTA Online. Les développeurs d’OpenIV avaient reçu une lettre de mise en demeure et supprimé le lien de téléchargement le 14 juin. Ils reprennent maintenant leur activité en proposant de nouveau l’outil de modification en téléchargement gratuit sur leur site.

Cette nouvelle version intervient alors que le développeur de GTA a revu sa position sur la légalité des mods. En accord avec Take-Two, Rockstar a déclaré qu’il n’entreprendrait plus « aucune action légale à l’encontre des projets tiers impliquant les jeux PC de Rockstar tant qu’ils concernent la partie solo, qu’ils restent non commerciaux et qu’ils respectent la propriété intellectuelle d’autrui. » Le développeur reste cependant intransigeant en ce qui a trait au multijoueur et aux services de jeu en ligne. En définitive, l'éditeur de GTA ne s'est pas fâché avec ses joueurs mais il n'a pas non plus résolu les soucis posés par l'utilisation des mods.