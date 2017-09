Le jeu Monaco est gratuit sur Steam jusqu'à ce soir, profitez-en !

Sorti en 2013 sur Windows, Xbox 360, macOS et même Linux, Monaco: What's Yours Is Mine a connu (et continue à connaître) un certain succès auprès des joueurs. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment d'en profiter : le jeu est encore gratuit pour quelques heures.



Si Monaco: What's Yours Is Mine surfe à fond sur le revival des années 80-90, il n'en demeure pas moins l'un des titres les plus fun et les plus intelligents de ces dernières années. Dans ce jeu vu du dessus, vous incarnez un voleur qui doit amasser différents objets sans se faire prendre. Vous avez le choix entre 8 personnages, chacun profitant de compétences particulières. Si vous aimez jouer à plusieurs, vous devriez adorer ce titre, puisque tout le système de jeu de Monaco mise sur la coopération avec les autres participants.



Le jeu est gratuit jusqu'à ce soir sur Steam. Au-delà, il vous en coûtera 14,99 euros. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de connecter à votre compte Steam (ou d'en créer un si ce n'est déjà fait) et d'ajouter le jeu à votre panier. C'est tout. Notez néanmoins que les serveurs semblent néanmoins refuser toute connexion au jeu depuis la version gratuite : il faudra donc vous contenter du jeu en local.

Monaco: What's Yours is Mine - la bande annonce officielle.