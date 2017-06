Hasbro annonce un Monopoly Super Mario avec des règles modifiées

How to Play: Monopoly Gamer w/ Mario, Princess Peach, Donkey Kong

Hasbro a collaboré avec Nintendo pour lancer une nouvelle version de Monopoly aux couleurs de Super Mario. Ce jeu de plateau, baptisé Monopoly Gamer, met en scène les personnages du jeu tels que Mario, Peach, Donkey Kong, et Yoshi qui servent de pions. À la place des avenus Foch et de la rue de la Paix, Hasbro introduit des propriétés comme Bowser ou le château Peach. En outre, les règles changent puisque le but principal n’est plus de devenir riche.

En effet, Monopoly Gamer met en place des combats avec un boss à chaque passage par la case départ. Si le joueur triomphe, il recevra une carte correspondante à son adversaire tout en gagnant des points. Il faudra ainsi exploiter pleinement les capacités spéciales de son personnage qui se débloque après un passage sur une case spéciale. Un second dé pour gérer ces pouvoirs fait alors son apparition. Dans le cas de Mario, un tirage gagnant peut signifier que les autres joueurs devront se délester de quelques pièces de monnaie.

Monopoly Gamer reprend ainsi quelques concepts de Super Mario dans cette déclinaison du jeu de société de Hasbro puisque la partie s’achève quand le dernier méchant est vaincu. Monopoly Gamer arrivera aux États-Unis en août avec un prix fixé à 24,99 $. D’autres personnages aux divers pouvoirs seront disponibles par la suite à 2,99 $ l’unité. En Europe, aucune date de commercialisation n'a pour l'instant été annoncée.

> > > Lire aussi EOS 200D : un nouvel appareil reflex pas cher chez Canon