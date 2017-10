Richard Mille x Alain Prost = une montre à 800 000€

La montre RM 70-01 Tourbillon Alain Prost de la marque Richard Mille résulte de la collaboration entre le quadruple champion du monde de Formule 1 et l’horloger. Le modèle est dédié aux cyclistes et il n’en existe que 30 exemplaires. La montre mécanique RM 70-01 Tourbillon Alain Prost embarque un odomètre selon la conception imaginée par Alain Prost, le cofondateur de l’équipe Renault e.dams. Le prix annoncé du dispositif est de 800 000 € avec un vélo sur mesure du constructeur Colnago.

L’odomètre intégré dispose cinq niveaux de compteurs à l’utilisateur pour totaliser la distance parcourue. L’utilisateur peut par ailleurs utiliser le poussoir situé à 2 heures pour sélectionner le rouleau qu’il veut utiliser pour comptabiliser son parcours. Un appui sur le poussoir situé à 10 heures lui permet également de passer au rouleau supérieur pour faire le total de son parcours pendant la saison.

La RM 70-01 Tourbillon Alain Prost est dotée d’un système de verrouillage intégré pour sécuriser le mécanisme en cas de manipulation accidentelle. Outre les 70 heures de réserve de marche offerte, la platine et les ponts en titane de grade 5 du gadget garantissent sa rigidité et sa légèreté. Enfin, alors que des vis à six pans en titane sont utilisées pour fixer les ponts au cliquet du canon, un boîtier en carbone TPT couvre la structure dans le style typique de Richard Mille.