[Promo] La montre Polar M400 + ceinture H7 à 105 €

Si vous souhaitez surveiller précisément votre activité physique, l'offre d'Amazon portant sur la montre Polar M400 et sa ceinture cardio Polar H7 peut vous intéresser. En effet, les deux appareils sont proposés jusqu'à minuit à seulement 104,99 €, au lieu de 199 €.

La montre Polar M400 est une montre connectée principalement dédiée aux sportifs. Son écran monochrome s'avère très lisible. Il affiche - outre l'heure et vos notifications, à l'instar de toute bonne montre connectée - différentes données relatives à vos séances d’entraînement : temps restant, distance parcourue, vitesse, calories dépensées, nombre de pas effectués, altitude, etc. Des alertes s'affichent également en cas d'inactivité prolongée pour vos inciter à bouger.



La Polar M400 intègre un GPS et est étanche. L'analyse des données recueillies s'effectue via la plateforme Polar Flow, accessible en ligne ou directement sur smartphones et tablettes.



La montre est en l'occurrence livrée avec une ceinture cardio Polar, afin de surveiller votre activité cardiaque tout au long de vos efforts et si besoin de délivrer des alertes si le rythme s'emballe. Cette dernière permet également déterminer votre VO2max, c'est-à-dire votre potentiel athlétique.







