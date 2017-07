[Promo] L'Apple Watch à 250 €

Rue du Commerce propose la montre connectée d'Apple (le modèle de première génération) à seulement 249,99 €. Il s'agit de la version dotée d'un écran de 38 mm et d'un bracelet en cuir noir.

Désormais garantie trois ans (voir notre article), cette montre est prête à résister aux aléas de la vie quotidienne, avec son boîtier en acier inoxydable et son verre saphir. En revanche, elle n'est pas étanche, seulement résistante aux éclaboussures (pluie, transpiration, etc.). L'Apple Watch arbore un design séduisant, qui peut être renforcé selon vos goûts grâce à une grande variété de bracelets. Son écran est très lisible, avec de belles couleurs. Ce dernier entre et sort du mode veille en fonction des mouvements de votre poignet, afin d'économiser l'énergie.

La montre fonctionne sous WatchOS, et donne donc accès à de nombreuses fonctions pratiques, pour surveiller par exemple votre activité physique ou pour consulter les différents notifications reçues sur votre iPhone. Ces dernières vous sont signalées par de légères vibrations. Son micro et ses haut-parleurs vous permettent également de passer de coup de fil en parlant directement à votre montre. Précisons enfin que l'autonomie de la batterie, sans être extraordinaire, peut atteindre 24 heures.

