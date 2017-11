9 nouveaux modèles de montres connectées chez Kronaby

Kronaby, a beaucoup surpris avec sa gamme de montres connectées hybrides qui va donc accueillir neuf nouveaux membres proposant les mêmes qualités que leurs prédécesseurs.

Disponibles à partir du 1er novembre

Kronaby agrandit sa collection Sekel avec quatre nouvelles options en or rose. Outre les boîtiers de 38 ou de 43 mm, ces nouveaux modèles proposent un verre saphir, des cadrans en argent sterling et des index en or rose applique. Ces modèles sont par ailleurs compatibles avec appareil Android et iOS et l’option équipée d’un bracelet en acier inoxydable ou d’un bracelet en cuir italien est capable de supporter un plongeon jusqu’à 100 mètres de profondeur. Deux nouveaux modèles équipés de cadrans gris foncés et d’un corps de 38 mm apparaîtront également aux côtés des différents modèles de la gamme Sekel de Kronaby.

À la collection Carat de l’entreprise va également s’ajouter deux modèles en or rose et une option en métal doré. Des boîtiers de 38 mm, un verre saphir à double dôme et des bracelets en or et en or rose à trois maillons de 18 mm sont également disponibles sur ces nouveaux modèles.

>>> Lire aussi Fossil lance deux nouvelles montres connectées encore plus fines

Les fonctionnalités intégrées à ces nouveaux appareils restent cependant les mêmes. Outre la possibilité d’afficher les différents fuseaux horaires existants, de vérifier la date et le nombre de pas réalisés, ces nouvelles montres connectées vendues au prix compris entre 375 £ et 595 £ proposent également une application Smartphone personnalisée et une prise en charge IFTTT.