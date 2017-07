[Promos] Les montres Withings Activité Pop et Premium à 59 € et 149 €

Aujourd'hui seulement, le site Vente-Privée propose les montres connectées Withings Activité Pop et Premium à seulement 59 € et 149 €. La première est disponible dans des coloris anthracite (gris) et azur (bleu). La seconde, qui bénéficie de matériaux de meilleure qualité, est disponible en blanc ou noir, avec des bracelets marron ou noir (avec un bracelet supplémentaire en silicone pour les activités sportives).



Ces deux montres à quartz affichent l'heure et intègrent des capteurs pour suivre votre activité physique, quand vous marchez, courez ou même nagez. Elles possèdent également une alarme silencieuse et surveillent votre sommeil.

Elles sont compatibles Bluetooth (Low Energy, ce qui permet à la pile bouton de durer 8 mois selon Withings) afin de transférer les données qu'elles ont collectées vers votre smartphone (iOS ou Android), en vue de les analyser.

En plus des aiguilles qui indiquent l'heure, les montres sont équipées d'un second cadran qui indique le pourcentage réalisé de l'objectif quotidien que vous vous êtes fixés.

La différence de prix entre les deux modèles s'explique par la qualité de fabrication. En effet, avec son boîtier en acier inoxydable, son verre saphir (antirayure et incassable) et son bracelet en cuir de veau français, l'Activité porte le label "Swiss Made".

