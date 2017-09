[Promo] L'Activité Steel de Withings à 69,95 € !

Jusqu'à minuit, Amazon propose la montre Nokia Steel (ex Withings Activité Steel) à seulement 69,90 € (contre 129,95 € en temps normal).



La montre Nokia Steel séduit par son design épuré et élégant. Son boîtier est réalisé en acier inoxydable et son bracelet est en silicone. Contrairement aux montres connectées Samsung ou Apple, la Steel possède de véritables aiguilles.



En plus d'afficher l'heure, elle surveille votre activité physique et enregistre le nombre de pas effectués chaque jour. Après avoir défini un objectif quotidien, vous pouvez voir sur le petit cadran secondaire, le pourcentage que vous avez effectué d'un seul coup d’œil. La montre surveille également votre sommeil afin de vous fournir un rapport complet.



Étanche à 50 m, la Nokia Steel dispose d'une alarme silencieuse, qui permet notamment de vous réveiller au moment le plus opportun, pour commencer la journée du bon pied. Les données sont transmises vers l'application Health Mate, fonctionnant aussi bien sous Android ou iOS, la montre étant reliée à un smartphone ou une tablette en Bluetooth.



Signalons enfin que l'autonomie de la montre est excellente : plus de 8 mois avec une simple pile CR2032.







