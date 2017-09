[Promo] Garmin Fenix 5 à 399 €

Si vous êtes un sportif connecté ou que vous désirez l'être, Ebay commercialise en ce moment la montre Garmin Fenix 5 à seulement 399 €, alors qu'on la trouve généralement aux alentours de 699 €. Il s'agit du modèle doté d'un écran de 4,7 mm protégé par un verre saphir résistant aux rayures.



>>> Lire : Garmin Fenix 5X : on a testé la montre de sport connectée sur l'UTMB



La montre Garmin Fenix 5 arbore un design très réussi. Son écran couleur de 4,7 mm de diamètre affiche, sur 1 à 4 zones, les informations (vitesse, temps, distance, etc.) relatives à pas moins d'une trentaine de sports (course, natation, cyclisme, etc.). Comme toute montre connectée, elle affiche également les différentes notifications que votre smartphone reçoit. D'autre part, la montre intègre un capteur cardiaque et un GPS/Glonass.



L'autonomie de la Fenix 5 dépend bien sur de sa fréquence d'utilisation et des fonctions activées. Elle peut toutefois atteindre deux semaines, ce qui est très satisfaisant. Une de ses nombreuses fonctions vous renseigne sur votre niveau de forme physique alors qu'une autre sait calculer votre VO2 max. Enfin, elle est bien sur étanche (à 100 mètres) et son bracelet est facilement interchangeable.







>>> Lire : Montres de sport : quelle est la meilleure pour le running ?



Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.