Votre mot de passe a-t-il été compromis ? Ce site pourra vous le dire

Troy Hunt, le créateur du célèbre site HaveIbeenPwned, a publié une base donnée qui donne accès à 306 millions de mots de passe précédemment compromis. Si vous cherchez un nouveau mot de passe, assurez-vous qu’il ne fasse pas partie de cette liste.



Troy Hunt a créé HaveIbeenPwned dans le but de démocratiser l’accès aux bases de sécurité. À chaque fois qu’un piratage est repéré, le site est très utile pour vérifier si une adresse mail ou un nom d’utilisateur ne fait pas partie des données compromises.

Désormais, en plus des adresses email et des noms d’utilisateurs, le spécialiste en sécurité propose également de vérifier les mots de passe. Il est en effet possible de télécharger une liste de 306 millions de mots de passe en fuite lorsque l'on cherche à s'en créer un nouveau.



Toutefois, Troy Hunt ne conseille pas d’utiliser ce nouvel outil pour vérifier son mot de passe actuel. Des hackers pourraient en effet créer un clone du site et récupérer votre mot de passe en toute impunité.



>>>>>>>> Lire aussi : LastPass : le gestionnaire de mots de passe double le prix de son offre Premium