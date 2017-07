Motion Stills est enfin disponible sur Android

Google rend enfin son application Motion Stills disponible sur Android. Jusqu’ici, l’application était uniquement proposée sur iOS. Elle permet de transformer les Live Photos en de véritables fichiers GIF.

Les utilisateurs Android seront heureux d’apprendre qu’ils pourront bientôt créer des GIF grâce à Motion Stills. Créée par Google, aussi surprenant que cela peut paraître, l’application était uniquement disponible sur iOS. L’application permettrait de transformer les Live Photos prises avec l’iPhone en fichiers GIF. Elle permettait même de corriger ces fichiers qui ont tendance à trembler afin de les stabiliser.

Motion Stills sur Android est disponible avec plusieurs mises à jour. L’interface d’enregistrement qui est plus épurée permet d’enregistrer une courte vidéo simplement en appuyant sur l’écran. Il est également possible de prendre une vidéo plus longue (une minute) grâce à l’outil Fast Forward. Par ailleurs, tout comme sur iOS, les utilisateurs utiliser Motion Stills même lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet.



Motion Stills de Google est disponible dès à présent sur Android.



