Cette moto ultra originale ressemble à un iPhone 1, mais son inspiration vient d'ailleurs

« Hope » est un nouveau concept de moto électrique avec un design unique. Son créateur s’est inspiré de trois différents symboles de la culture pop pour la réaliser. Samuel Aguiar, alias « Shiny Hammer », s’est inspiré de « une Porsche 356 Pré-A, d’un iPhone et d’un Pokémon » lors de sa conception. Mais, « Hope » est tout aussi impressionnante en raison de ses caractéristiques techniques et de ses matériaux constitutifs.

Son créateur Samuel Aguiar a conçu « Hope » à l’image d’un engin silencieux et entièrement personnalisé. Sa coque lisse couvrant tout le corps du véhicule est en effet constituée de plaques en fibre de verre et d’aluminium. Ces panneaux métalliques peuvent par ailleurs jouer le rôle de miroir lorsqu’il fait jour. Le moteur électrique installé est capable de pousser la moto jusqu’à près de 120 kilomètres par heures en vitesse de pointe et jusqu’à près de 275 kilomètres d’autonomie avec une seule charge.

« Hope » propose ces qualités grâce à son corps et à son moteur hérités de ceux d’un scooter électrique Vectrix VX-1. Les freins, les roues et le système d’éclairage ont en revanche été améliorés par Samuel Aguiar qui aurait pu également revendiquer l'iPhone 1 comme source d'inspiration.

