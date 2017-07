Smartphone : le futur Moto X4 se dévoile en photo

Alors que Lenovo vient de dévoiler son nouveau module de caméra à 360 degrés pour le Moto Z, le constructeur pourrait prochainement présenter son nouveau Moto X, le Moto X4, apparu en photo sur la toile.

Après un an sans aucun modèle, remplacé par la gamme Moto Z, le Moto X pourrait bien faire son retour en 2017 avec une nouvelle version baptisée Moto X4. C’est en tous cas ce qui ressort des informations dévoilées ce mardi sur Twitter par le journaliste Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme de @evleaks.

Il a en effet dévoilé une photo d’un smartphone encore inconnu de Lenovo estampillé du logo de Motorola, accompagné du commentaire « Happy X4th of July », en référence à la fête nationale américaine. On peut notamment y découvrir une forme très arrondie, un capteur d’empreintes digitales situé en dessous de l’écran, des bords très fins de chaque côté de l’affichage ainsi qu’un double capteur photo à l’arrière.

Selon les informations du site VentureBeat, le Moto X4 serait équipé d’un écran de 5,2 pouces Full HD, de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et d’un processeur Snapdragon 630 de Qualcomm. Il ne s’agirait donc plus, comme les Moto X de 2013 à 2015, d’un smartphone haut de gamme, mais d’un modèle milieu de gamme. L’an dernier, Lenovo a lancé sa nouvelle gamme Z avec les Moto Z, Moto Z Play et Moto Z Force. Une gamme qui devrait être prolongée cette année et qui représente le haut du panier pour le constructeur.

Le nouveau Moto X4 devrait être présenté en fin d’année durant la saison des fêtes. Il faudra donc encore patienter quelques mois avant une annonce officielle.