[IFA 2017] Smartphone : Lenovo dévoile enfin le nouveau Moto X4

Le nouveau Moto X4

A l’occasion de l’IFA de Berlin, Lenovo a dévoilé ce jeudi deux nouveaux smartphones sous la marque Motorola, les Moto X4 et Moto Z2 Force.

C’est la première fois que Lenovo relance la gamme X, qui avait été supplantée par la gamme Z il y a deux ans. Cependant, le nouveau Moto X4 se veut bien plus abordable que les précédents modèles. Exit les spécifications haut de gamme ou la personnalisation du dos en bois ou en cuir. Ce Moto X4 propose un design en verre incurvé assez alléchant, ainsi qu’un double capteur photo, mais se veut également moins cher que la gamme Z.

En termes de caractéristiques, on retrouve un processeur Snapdragon 630 couplé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, ainsi qu’une batterie censée durer toute la journée. Le smartphone est également doté d’un double capteur photo arrière permettant de capturer des clichés en grand-angle à 8 mégapixels, et un objectif zoom à 12 mégapixels. Le Moto X4 sera disponible en septembre au tarif de 399 euros.

Le double capteur photo arrière du Moto Z2 Force

Par ailleurs, Motorola a également dévoilé son Moto Z2 Force. Si le smartphone a déjà été lancé sur le marché américain, il arrivera également en septembre en Europe, à 799 euros. Pour rappel, le Z2 Force est compatible avec les coques Motomods, intègre un processeur Snapdragon 835, un double capteur photo de 12 mégapixels chacun, un en noir et blanc et l’autre en couleur, ainsi qu’un écran Quad HD et 6 Go de mémoire RAM.