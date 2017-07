Les caractéristiques du Moto Z2 fuitent dans des benchmarks

Si Lenovo a présenté officiellement le Moto Z2 Play, le constructeur a laissé planer quelques zones d’ombres sur la nature du processeur ou encore la mémoire vive. Les caractéristiques du Moto Z2, qui s'inscrit dans la même gamme, ont également été tenues au secret en attendant sa présentation officielle. Mais il semblerait que l’appareil ait été aperçu sur le banc de test GFXBench comme le rapporte gsmarena.

Le Moto Z2 pourrait ainsi afficher 2560 pixels par 1440 sur un écran de 5,5 pouces. Il reste cependant à préciser s’il agit d’une dalle IPS ou d’une dalle AMOLED. Comme processeur graphique, on retrouve un Qualcomm Adreno 540. Le spécialiste de l’électronique américain est également derrière le processeur octa core cadencé à 2,4 GHz et qui pourrait être un Snapdragon 835 en raison de la présence des cœurs Kryo. Tournant sous Android 7.1.1 Nougat, le Moto Z2 disposerait d’une mémoire vive de 4 Go et de 64 Go de stockage.

Le capteur photo arrière de 12 mégapixels filme en 2160p et gèrerait l’autofocus et la détection de visage. La webcam avant descendrait cependant à 5 mégapixels. Pour l’instant, aucune date pour l’annonce officielle n’a été communiquée par Lenovo.

